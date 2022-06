Televisão estatal diz que Irão lançou foguete de combustível sólido

O Irão lançou um foguete de combustível sólido com um porta-satélites, depois de Teerão e a União Europeia concordarem em retomar conversações sobre o acordo nuclear iraniano com algumas potências mundiais, adianta hoje a televisão estatal daquele país.

Segundo a agência de noticias AP, não é claro quando foi lançado aquele foguete, mas o anuncio surge com a divulgação de fotos de satélite que mostram os preparativos numa plataforma de lançamento no deserto.

A AP destaca que o Irão reconheceu ter planeado testes para o foguetão Zuljanah e que os meios de comunicação social estatais deram conta que o lançamento daquele foguetão foi bem-sucedido.

A notícia chegou depois do chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, ter viajado para Teerão numa tentativa de reanimar as negociações sobre o programa nuclear iraniano e ter anunciado, no sábado, que os EUA e o Irão iriam retomar as conversações nos próximos dias.

Os Estados Unidos manifestaram-se contra lançamentos de foguetões anteriores, argumentando que os lançamentos de satélites desafiam uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que apelou ao Irão para se manter afastado de qualquer atividade relacionada com mísseis balísticos capazes de entregar armas nucleares.

Ainda assim, o Irão tem mantido o lançamento de satélites e afirma que os testes com foguetes não têm uma componente militar.

A AP refere ainda que, segundo a agência noticiosa estatal iraniana (IRNA), o porta-voz do Ministério da Defesa, Ahmad Hosseini, afirmou que o porta-aviões satélite reuniria informações em órbita terrestre e seria fundamental para promover a indústria espacial iraniana.