Cimeira da NATO é momento certo para discutir integração de Bússula Estratégica

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu hoje que a próxima cimeira da NATO, no final do mês, em Madrid, será o momento certo para discutir a integração da Bússola Estratégica Europeia no novo conceito da Aliança Atlântica.

Macron reiterou o apoio de Paris à entrada da Suécia e da Finlândia na NATO, bem como a disposição do seu Governo para oferecer garantias de segurança a ambos os países escandinavos quando concretizarem a sua entrada, de acordo com um comunicado da presidência francesa.

O líder francês fez esta declaração durante uma reunião no Palácio do Eliseu com o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, para preparar a cimeira da NATO, que decorrerá em Madrid de 28 a 30 de junho.

Sobre a guerra na Ucrânia, ambos concordaram em "manter um alto nível de consulta entre os aliados", acrescentou o comunicado francês.

Macron também disse a Stoltenberg que pedirá à Turquia "clareza" em relação à sua posição na Aliança, numa referência ao bloqueio de Ancara às candidaturas da Suécia e da Finlândia.

Apesar das conversações desta segunda-feira, em Bruxelas, entre a Turquia, a Suécia e a Finlândia, um rápido desbloqueio das candidaturas dos dois países ainda parece ser complicado, quando se está a uma semana da cimeira da NATO, em Espanha.

Ancara acusa os dois países nórdicos de albergarem militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), classificados como "terroristas" pela Turquia e pelos seus aliados ocidentais.

A cimeira de Madrid vai aprovar o novo conceito estratégico da NATO, que enquadrará a sua futura transformação.

Stoltenberg, por seu turno, felicitou a França pelas suas contribuições para a segurança comum, nomeadamente com o envio de forças terrestres para a Roménia, e forças aéreas e terrestres para as repúblicas bálticas, bem como com a missão do grupo naval de porta-aviões Charles de Gaulle no Mediterrâneo Oriental.