Bruxelas aprova ajuda de 45,9 milhões de euros aos transportes rodoviários de mercadorias

A Comissão Europeia aprovou um regime português de ajuda de Estado de 45,9 milhões de euros para apoiar empresas no setor do transporte rodoviário de mercadorias, no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Ao abrigo deste regime, a ajuda assumirá a forma de subvenções directas e está aberta às empresas legalmente constituídas em Portugal, ativas no sector do transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem, independentemente da sua dimensão, que sejam afetadas pela atual crise geopolítica.

Bruxelas verificou que o auxílio não excederá 400.000 euros por beneficiário e será concedido o mais tardar até 31 de Dezembro.

A Comissão concluiu que o regime é necessário, adequado e proporcional para sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-membro.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de Fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou 4.569 civis e causou a fuga de mais de 15 milhões de pessoas - mais de 7,7 milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU.