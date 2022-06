Novo sistema de mísseis dos EUA já está na Europa

O Pentágono afirmou hoje que enviou para a Europa o sistema de mísseis HIMARS, que tinha sido pedido pela Ucrânia, e que vai começar a treinar de imediato os ucranianos para o manusearem.

A informação foi dada em conferência de imprensa pelo subsecretário de Defesa para a Política, Colin Kahl, um dia depois de o presidente norte-americano, Joe Biden, ter anunciado que os Estados Unidos enviariam mais sistemas de mísseis avançados para a Ucrânia poder lançar ataques com maior precisão.

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, disse hoje que a Ucrânia garantiu aos Estados Unidos que não usará os novos sistemas de mísseis prometidos por Washington para atingir alvos em território russo.

Um funcionário norte-americano tinha explicado na terça-feira a vários 'media' que Washington enviaria para a Ucrânia os designados "High Mobility Artillery Rocket Systems" (HIMARS).

Estes sistemas têm um alcance de cerca de 80 quilómetros e representam um reforço significativo da capacidade das forças ucranianas, que têm recebido sistemas com um alcance de 40 quilómetros.

O equipamento faz parte de um novo pacote mais amplo de assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia no valor total de 700 milhões de dólares (653 milhões de euros).

Kahl destacou que haverá uma primeira entrega à Ucrânia de quatro HIMARS e que haverá três semanas de treinos para os militares ucranianos os usarem.

"Este sistema proporcionará à Ucrânia maior precisão na hora de atacar à distância", disse o responsável do Pentágono.

O Kremlin reagiu hoje ao anúncio do envio dizendo que Washington está a "deitar achas para a fogueira" e que o gesto norte-americano "não ajuda a relançar as negociações de paz" com Kiev.