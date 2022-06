Macron perde maioria absoluta, avançam projecções

As projecções divulgadas pela France Info indicam que Emmanuel Macron terá perdido a maioria absoluta no Parlamento francês na segunda volta das eleições legislativas, com a subida da coligação Nupes de Jean-Luc Melenchón.

A coligação de esquerda Nupes torna-se a segunda força política do hemiciclo, com 149 cadeiras, segundo a estimativa Ipsos-Sopra Steria da France Info, que indica que restam apenas 224 assentos no Palais-Bourbon à coligação Esemble! de Macron, que mantém a maioria relativa. A abstenção terá rondado os 54%.

O partido de extrema-direita Rassemblement National (União nacional, RN), de Marine Le Pen, garante entre 60 e 100 deputados, segundos as projecções, o que representa um considerável reforço do seu grupo parlamentar.

A repartição definitiva dos 577 lugares do Parlamento apenas deverá ser conhecida no final da noite.

Os eleitores franceses deslocaram-se este domingo às urnas para votar na segunda volta das eleições legislativas, após a coligação presidencial e a esquerda terem registado um empate técnico na primeira volta, colocando a maioria absoluta de Macron em risco.

As urnas estiveram abertas das 08:00 (07:00 de Lisboa) às 20:00 (19:00 em Lisboa) nas grandes cidades, fechando duas horas mais cedo nas áreas rurais.

As eleições vão definir a composição da Assembleia Nacional francesa, depois de, nas últimas legislativas, em 2017, o partido de Emmanuel Macron, 'La République en Marche', ter obtido uma maioria absoluta confortável, com 351 deputados num total de 577.