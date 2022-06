Jackpot de 130 milhões no próximo sorteio do Euromilhões

Nenhum apostador acertou na chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, referente ao concurso 047/2022, pelo que o concurso de sexta-feira, dia 17 de Junho conta com um jackpot de 130 milhões de euros.

Com o segundo prémio foram quatro os apostadores premiados, que irão 'levar para casa', cada um, 122.154,34 euro, sendo que nenhum deles 'apostou' em Portugal.

Com o terceiro prémio, foram oito os premiados, uma vez mais fora de Portugal. Cada um irá receber um total de 14.274,74 euros

A chave de hoje era composta pelos números 2 - 7 - 27 - 34 - 40 e pelas estrelas 3 e 11.