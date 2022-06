Costa e Boris Johnson preparam acordo político global bilateral pós-Brexit

Os primeiros-ministros do Reino Unido e de Portugal preparam-se para fechar na segunda-feira, em Londres, um acordo político global para regular as relações bilaterais luso-britânicas após a saída do Reino Unido da União Europeia.

"Está a ser preparado um acordo chapéu entre os dois países, com particular incidência nas áreas da Defesa, política externa, ciência, Ensino Superior e alterações climáticas, em especial os oceanos", adiantou à agência Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, no final de uma visita ao Royal Brompton Hospital, em Londres, em que acompanhou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A assinatura deste acordo está apenas dependente da recuperação do estado de saúde de António Costa, que teve de cancelar a sua presença nas comemorações do 10 de Junho em Braga, entre sexta-feira e hoje.

No entanto, fonte de executivo adiantou que o líder do executivo português "continua a registar uma recuperação muito favorável" e o cenário mais provável é que já possa viajar para Londres no domingo, onde chegará ao início da noite.

De resto, hoje, o Presidente da República, perante os jornalistas, deu como praticamente adquirido que António Costa vai viajar para Londres no domingo "para se encontrar com o primeiro-ministro britânico na segunda-feira".

A reunião com Boris Johnson, no número 10 da Downing Street, está prevista para as 13:00 de segunda-feira.

Ainda em relação ao acordo bilateral em preparação, o ministro dos Negócios Estrangeiros indicou que a cooperação no domínio comercial é uma matéria regulada pelo Brexit, acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Por isso, as reações comerciais luso-britânicas podem ser aprofundadas, desde que respeitem o acordo entre a União Europeia e o Reino Unido.