Negociações sobre pescas e vacinas anti-covid discutidas pela OMC

As difíceis negociações sobre dois assuntos que dividem a Organização Mundial do Comércio (OMC), subsídios à pesca e patentes de vacinas anti-Covid, vão estar nas mãos de ministros, reunidos em Genebra a partir de domingo, anunciou a OMC.

Os diplomatas que há muitos meses negociam incansavelmente nas margens do Lago de Genebra sobre estes dois dossiers puseram fim às suas discussões e cabe agora aos líderes políticos negociar e tentar chegar a um acordo para a conferência ministerial em Genebra, de 12 a 15 de junho.

A OMC anunciou, de um dia para o outro, que o projeto de texto que deverá permitir eliminar os subsídios prejudiciais no domínio da pesca - que ocupa a organização há 20 anos - está agora nas mãos dos ministros e caberá a eles decidir, tentando encontrar um terreno comum sobre os pontos de discórdia restantes.

"Nem todas as questões foram resolvidas e há coisas neste rascunho sobre as quais os membros discordam ou sobre as quais não vi um consenso específico", alertou Santiago Wills, o embaixador colombiano que liderou as negociações, destacando o progresso feitas nos últimos meses, em comunicado divulgado durante a noite.

Como a Organização Mundial do Comércio opera por consenso, os 164 países membros devem concordar num acordo.

O acordo de pesca, que faz parte das metas do milénio da ONU, deve remover os subsídios que podem incentivar a pesca excessiva ou a captura ilegal.