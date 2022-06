Bolsa de Nova Iorque encerra com quedas acentuadas

A bolsa de Wall Street encerrou hoje com quedas acentuadas e o Dow Jones Industrial, o seu principal indicador, caiu 2,73% depois de ter sido noticiada a subida da taxa e inflação.

Já na sessão do dia anterior a bolsa nova-iorquina tinha fechado em forte baixa, nomeadamente por os investidores recearem o anúncio de inflação forte em maio nos EUA, o que se confirmou hoje, com o anúncio de que a taxa de inflação subiu em maio para 8,6%, três décimas mais alta do que em abril e a mais alta em 40 anos.

No encerramento da negociação na Bolsa de Nova Iorque, o Dow Jones perdeu 880,00 pontos, para 31.392,79, enquanto o índice de referência S&P 500 caiu 2,91%, ou 116,96 pontos, para 3.900,86 pontos.

O índice composto Nasdaq, onde as principais empresas tecnológicas estão cotadas, mergulhou 3,52% ou 414,20 pontos para fechar em 11.340,02 pontos.

Os investidores optaram pelas vendas depois de se ter confirmado que a inflação continua a subir, embora tivesse moderado ligeiramente em abril, com o seu primeiro declínio em sete meses.

Em maio, contudo, o número subiu ao seu ponto mais alto desde 1981, principalmente devido aos preços mais elevados da energia e também, embora em menor medida, à alta dos preços da habitação e dos alimentos.