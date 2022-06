PSI cai 0,42% em linha com as principais bolsas europeias

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o índice PSI a cair 0,42% para 6.231,15 pontos, em linha com as principais bolsas europeias, que também fecharam no vermelho.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 10 desceram e cinco subiram.

A liderar as quedas esteve a Corticeira Amorim, que cedeu 1,98% para 10,30 euros.

Entre as principais quedas estiveram ainda a Jerónimo Martins, que caiu 1,73% para 18,74 euros, a EDP, cujos títulos recuaram 1,35% para 4,61 euros, a EDP Renováveis, que cedeu 1,31% para 22,54 euros, e a Mota Engil, que desceu 1,17% para 1,35 euros.

Com quedas inferiores a 1% ficaram a Greenvolt (7,25 euros), os CTT (3,72 euros), a Navigator (4,14 euros), a Semapa (15,80 euros) e a NOS (3,96 euros).

Das cinco cotadas que fecharam em alta, todas registaram valorizações inferiores a 1%, com o BCP, que entrou em ex-dividendo, a liderar os ganhos, tendo subido 0,99%, para 0,19 euros.

Já a Altri fechou nos 6,11 euros, a Sonae SGPS nos 1,11 euros, a Galp nos 12,30 euros e a REN nos 2,89 euros.

No resto da Europa, quatro das principais praças fecharam em queda, com Madrid a recuar 1,18%, Londres 0,98%, Paris 0,77% e Frankfurt 0,33%.