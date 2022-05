Rússia continua a avançar pelo Donbass, embora lentamente

As forças russas continuam a avançar, embora mais lentamente, pela região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde a situação no terreno é "dinâmica", informou hoje o Pentágono.

Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby, especificou que, apesar de o avanço russo ter desacelerado, não "estagnou".

"Há cidades e vilas que, às vezes, mudam de mãos no decorrer do mesmo dia", disse Kirby.

O porta-voz explicou que os EUA veem que os russos continuam a progredir "gradualmente" do norte de Donbass para o sul, "especificamente ao longo da linha que começa na cidade de Izium".

Kirby salientou que as forças russas estão a encontrar "forte resistência ucraniana" e que há uma troca de artilharia.

"Achamos que [os russos] estão atrasados e o progresso que estão a fazer é muito limitado, geograficamente falando", disse ele.

O responsável norte-americano considerou que a Rússia melhorou o seu sistema de logística e manutenção em comparação com o início, em 24 de fevereiro, da ofensiva na Ucrânia, mas "ainda não resolveu os seus problemas de comando e controlo".

John Kirby afirmou que a Rússia tem atualmente mais de 90 batalhões táticos implantados em território ucraniano, mas não está clara a eficácia destes do ponto de vista operacional, porque a sua força foi esgotada nas fases iniciais da invasão.

Os batalhões táticos, típicos das Forças Armadas russas, são unidades com entre 600 e 800 soldados e com alto nível de preparação para combater combates de alta intensidade com diferentes tipos de armas.