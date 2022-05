Sobe para 87 número de mortos por causa das chuvas no nordeste do Brasil

Equipas de resgate anunciaram hoje que encontraram três pessoas soterradas na sequência das fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Recife, capital do estado brasileiro de Pernambuco, elevando para 87 o número de mortos no nordeste do país.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros divulgadas pelos 'media' locais, as novas vítimas foram encontradas no Jardim Monte Verde, bairro localizado no limite entre o Recife e a cidade de Jaboatão dos Guararapes.

A Defesa Civil de Pernambuco ainda não atualizou o número total de pessoas que desapareceram, mas eram 56 até este domingo. O Corpo de Bombeiros informou que estava a procurar pelo menos 21 pessoas.

A maioria das vítimas morreu durante os deslizamentos de terra que ocorreram no sábado na região metropolitana do Recife, a mais afetada pela tempestade que atingiu vários estados do nordeste do Brasil, principalmente Pernambuco.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, deslocou-se hoje de manhã para Pernambuco e realizou um voo sobre as principais áreas atingidas.