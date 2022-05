Pelo menos 28 pessoas morreram hoje no estado brasileiro de Pernambuco por causa das fortes chuva

Pelo menos mais 28 pessoas morreram hoje no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, devido às fortes chuvas que afetam a região, o que eleva o número total de vítimas mortais, desde o início da semana até agora, para 33, informaram fontes oficiais.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo canal de notícias Globonews, pelo menos 19 das 28 vítimas morreram durante um deslizamento de terras numa vila no bairro do Ibura, na zona sul de Recife, capital do estado de Pernambuco.

A Prefeitura da cidade de Camaragibe também confirmou mais seis mortos, na sequência de um deslizamento de terras numa área arborizada da cidade.

As chuvas causaram vários deslizamentos e inundações em todo o estado de Pernambuco, principalmente no Recife e região metropolitana, que nas últimas 24 horas registou 70% da previsão de chuvas para todo o mês de maio.

Pelo menos 500 pessoas ficaram desalojadas, pelo que a Prefeitura do Recife abriu escolas e creches para acomodar famílias que tiveram de deixar as suas casas.

As autoridades alertaram que a situação pode piorar nas próximas horas, porque são esperadas chuvas ainda mais intensas, principalmente na região metropolitana do Recife, capital do estado brasileiro de Pernambuco.