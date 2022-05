Autoridades canadianas elevam para oito número de mortos em tempestade

As autoridades canadianas disseram, no domingo, que oito pessoas morreram devido à tempestade que atingiu, no sábado, o leste do Canadá e que deixou sem energia cerca de 900 mil habitações, sobretudo na área de Otava.

O balanço anterior dava conta de cinco mortos.

Ventos fortes, com rajadas a atingir mais de 140 quilómetros por hora, varreram no sábado o leste do Canadá e o centro dos Estados Unidos, indicaram, no domingo, os serviços de meteorologia canadianos, sublinhando tratar-se de um fenómeno raro denominado "derecho".

"Esta tempestade tinha quase mil quilómetros de comprimento, do Michigan ao Maine", estados norte-americanos localizados no centro e nordeste do país, respetivamente, estendendo-se através das províncias canadianas de Ontário e Quebec, disse o meteorologista do Ministério do Ambiente canadiano, David Philipps, em declarações a uma estação de rádio local.

Foto DR/@Khabarfast/Twitter

"É a isto que chamamos 'derecho': uma longa linha de trovoadas e micro rajadas", explicou o cientista, observando que "derecho" "não é uma palavra que seja usada frequentemente, é um fenómeno raro".

A capital federal canadiana Otava foi particularmente atingida e milhares de habitações continuavam, no domingo à noite, sem luz, enquanto nas ruas permaneciam ramos e vários objetos levados pelo vento, que em algumas zonas assumiram a forma de tornado.

As autoridades locais indicaram que vão ser necessários vários dias para limpar todas as ruas e regressar à normalidade.