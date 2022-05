Bolsa de Lisboa encerra com ligeira descida de 0,09%

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma ligeira descida no índice PSI de 0,09% para 5.828,56 pontos, acompanhando a tendência das principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram este índice, 10 ficaram em baixa e cinco em alta.

As descidas foram lideradas pela Altri (-4,57% para 5,11 euros) e pela Jerónimo Martins (-3,24% para 18,20 euros).

Os CTT desceram 3,16% para 3,68 euros, a Corticeira Amorim perdeu 1,58% para 9,98 euros e a Sonae SGPS cedeu 0,88% para 1,01 euros.

A Sonae comunicou hoje que os seus lucros dispararam de um milhão de euros no primeiro trimestre de 2021 para 42 milhões de euros no mesmo período deste ano, com as receitas a atingirem um "valor recorde de 1,7 mil milhões de euros".

A Greenvolt, que hoje anunciou um acordo para a compra de um parque solar fotovoltaico na Roménia, negócio avaliado em cerca de 83 milhões de euros, desceu 0,88% para 6,79 euros.

A EDP Renováveis caiu 0,77% para 20,58 euros e a NOS perdeu 0,41% para 3,86 euros.

Nas subidas, a Galp avançou 2,10% para 10,93 euros, a REN ganhou 1,96% para 2,86 euros, o BCP somou 1,95% para 0,17 euros e a EDP subiu 1,61% para 4,55 euros.

No resto da Europa, Frankfurt caiu 1,26%, Paris 1,20%, Londres 1,07% e Milão 0,89%, tendo Madrid registado uma ligeira variação positiva de 0,01%, num dia em que os mercados se mantiveram atentos à sessão de Wall Street, que começou e continua em terreno negativo, com o índice Nasdaq a afundar 4% às 18:15 (hora de Lisboa) e o Dow Jones a baixar 2,91%.