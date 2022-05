PRO.VAR quer o regresso do uso obrigatório de máscaras nos restaurantes

A PRO.VAR -- Associação Nacional de Restaurantes quer a reposição da obrigatoriedade do uso das máscaras no interior dos estabelecimentos para clientes e trabalhadores, invocando, para tal, a "enorme pressão nos hospitais" provocada pelo aumento das infeções do novo coronavírus.

Em comunicado, a associação citou as declarações hoje do diretor de urgências de medicina interna do Hospital S. João, Nélson Pereira, quando referiu que a "situação é grave" e que chegam "às 08:00 de cada dia sem nenhuma vaga no hospital", para avançar com a reivindicação.

"A PRO.VAR entende que este é o momento do regresso das máscaras no interior dos estabelecimentos", lê-se na nota de imprensa.

Para os responsáveis, o "coronavírus não vai desaparecer" e "as novas vagas serão frequentes", defendendo, por isso, a necessidade de "aprender a viver com ele" antes de insistirem serem "os números que refletem a enorme pressão nos hospitais", continuando a citar os profissionais de saúde para escrever que algumas unidades de saúde "estão a atingir o limite".

"Estamos preocupados, pois os restaurantes sempre privilegiaram a segurança e querem manter a confiança em alta. Por outro lado, os trabalhadores do setor da restauração durante o seu período de trabalho, estão muito expostos a uma grande circulação de pessoas, por essa razão defendemos o regresso ao uso obrigatório das máscaras para os clientes e trabalhadores", prossegue o comunicado.

Enfatizando que a "preocupação existe por questões de saúde pública, mas também pela necessidade de assegurar que toda a equipe de trabalho não sofra baixas", revelam que a "escassez de trabalhadores nos restaurantes é hoje uma realidade e qualquer elemento que fique em isolamento causa grandes constrangimentos ao normal funcionamento do mesmo".

"São inúmeros os restaurantes que estão a reportar esta preocupação, alguns acabam por fechar, por falta de pessoal, seja de cozinha ou de sala", acrescenta a PRO.VAR que desvenda a recusa de "muitos dos colaboradores" do uso da máscara "apesar da recomendação por parte da entidade patronal".