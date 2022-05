Qatar vai investir 4.720 milhões de euros em Espanha nos próximos anos

O emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, assegurou hoje que vai aumentar os investimentos em Espanha em 4.720 milhões de euros nos próximos anos, pela confiança que tem na "solidez" da economia espanhola.

Al Thani anunciou o valor para investimentos num jantar com o rei Filipe VI no Palácio Real de Madrid, que contou com a presença do chefe de Governo, Pedro Sanchéz, com quem o xeque irá assinar na quarta-feira o acordo de relações estratégicas com Espanha, algo que só tem com outros sete países.

"Tudo isto é prova da nossa confiança na força de economia espanhola. Hoje dei instruções para aumentar os investimentos em 5.000 milhões de dólares [4.720 milhões de euros], o que agregará valor aos nossos investimentos já bem-sucedidos em Espanha, levando em conta que o Qatar é considerado um dos maiores investidores árabes em Espanha", sublinhou o emir.

O governante qatari, que não especificou onde vão ser realizados os investimentos, destacou a "profunda amizade" que une o seu país a Espanha e a cooperação que vem a acontecer nos últimos anos em setores como a energia.

A visita de Estado do emir coincide com a crise de abastecimento de gás na Europa devido à invasão russa da Ucrânia e a vontade da União Europeia (UE) de aumentar as importações do Qatar, por ser um dos maiores produtores mundiais desta fonte de energia.