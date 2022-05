200 organizações entregam manifesto em defesa das eleições e democracia no Brasil

Uma coligação que reúne 200 organizações da sociedade civil entregou um manifesto ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral em defesa das eleições, na sequência de dúvidas infundadas do Presidente brasileiro relativamente ao processo eleitoral.

"Descredibilizar e enfraquecer o processo eleitoral interessa apenas àqueles que não têm compromisso com a expressão da vontade popular, definida através do voto, base do nosso sistema democrático", lê-se no manifesto da Coligação Pacto pela Democracia, entregue na quarta-feira ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin.

Jair Bolsonaro, que procurará a reeleição, em outubro, tem acusado repetidamente membros da autoridade eleitoral de favorecer o seu rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e insistiu que o sistema de votação eletrónica do país não é confiável.

O Brasil utiliza um sistema de votação em urnas eletrónicas desde 1996 e nunca houve nenhuma irregularidade comprovada.

Bolsonaro chegou mesmo a pedir a participação de militares no apuramento dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral nas eleições deste ano.

Na semana passada, as forças armadas enviaram uma série de perguntas ao TSE sobre a fiabilidade do processo eleitoral.

A vantagem que o ex-presidente Lula da Silva tem em intenção de voto nas eleições presidenciais de outubro no Brasil sobre o atual Presidente, Jair Bolsonaro, caiu seis pontos percentuais em três meses, segundo um levantamento hoje divulgado.

Apesar de Luiz Inácio Lula da Silva ainda liderar as sondagens com ampla vantagem, a distância que o separa do atual Presidente nas eleições caiu de 14,2 pontos percentuais em fevereiro para 8,6 pontos em maio, de acordo com a sondagem publicada pela empresa MDA.