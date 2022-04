Will Smith banido dos Óscares por 10 anos

Will Smith, vencedor do Óscar de Melhor Actor em 2022 graças ao papel desempenhado em 'King Richard', será banido de todas as cerimónias organizadas pela 'Academia de Hollywood' nos próximos 10 anos, incluindo os Óscares, isto depois de ter agredido o comediante e também actor Chris Rock.

A decisão foi deliberada pelo conselho da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood que estava marcado para se reunir a 18 de Abril, mas antecipou a reunião para esta sexta-feira.

Desde quarta-feira que Will Smith optou por ficar internado numa clínica de reabilitação de luxo para celebridades, nos EUA.