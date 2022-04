Secretário de Estado das Comunidades realça laços culturais importantes

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas participou hoje no jantar que assinala o 44.º aniversário do Clube A Família, o mais antigo da comunidade portuguesa emigrada em Londres, realçando a importância deste tipo de instituições pelo seu cariz cultural e de estreitar de relações entre as pessoas.

Paulo Cafôfo referiu que que sendo o mais antigo das associações tradicionais na capital inglesa, o Clube A Família, que foi durante muitos anos liderado pelo Comendador Carlos Freitas. "Hoje o Clube está numa nova fase mas não menos importante no apoio a toda a comunidade", frisou, realçando o apoio que é dado "à comunidade madeirense, pois foi fundamental na primeira geração que veio para Londres, para o Reino Unido, e que aqui criou laços muito importantes para a inclusão das pessoas na sociedade inglesa".

Nesse sentido o secretário de Estado lembrou que este espírito associativo ajudou a "criar laços de solidariedade entre a nossa comunidade, acabando também por difundir a nossa cultura" e "hoje, aos 44 anos, já com uma idade madura, procura encontrar novos rumos", frisou.

Paulo Cafôfo justificou a sua presença no evento como forma de "garantir o apoio, agradecer tudo o que têm feito, mas perspectivamos já uma nova dinâmica que se pretende, num momento difícil depois da pandemia, depois do Brexit". E acrescentou que "este tipo de associações, ainda para mais esta que tem história para nos contar. Toda ela serve para lançar o futuro, no apoio a toda a nossa comunidade e a solidariedade" que sempre a marcaram, terminou.