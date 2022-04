"Estes portugueses no mundo contribuíram mais do que ninguém para termos um Portugal democrático", disse o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, após uma reunião mantida com o consul em Bordéus, Mário Gomes.

No dia em que se assinala o 25 de Abril, afirmou que é sempre uma constante luta "para se fazer cumprir Abril na questão das igualdades, das oportunidades e de uma vida digna".

Segundo Paulo Cafôfo, são os portugueses que estão radicados no estrangeiro "que transportam estes valores de Abril para os países onde estão a viver".

Durante estes três dias em que está de visita à França, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas contactou de perto com madeirenses que, conforme frisou, estão "muito bem integrados".

"Este encontro com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas acaba mais por ser com um encontro eles próprios, pelas histórias que contam e pelas recordações que têm da nossa Região", realçou.

Já o consul em Bordéus, Mário Gomes, disse que os portugueses que estão em França valorizam muito as comemorações do 25 de Abril.

"Há muitas associações que tradicionalmente se unem em torno das comemorações do 25 de Abril. Recorde-se que muita da comunidade portuguesa que chegou a França nos anos 60 e 70 teve que sair de Portugal devido à ausência de democracia e de liberdade de expressão, vindo depois a encontrar tudo isso neste país. Portanto, o 25 de Abril também foi um dia de liberdade para as nossas comunidades no estrangeiro", salientou.