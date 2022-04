Mariana Camacho encerrou comemorações do 25 de Abril no Museu A Cidade do Açúcar

As comemorações do Dia 25 de Abril, da Câmara Municipal do Funchal (CMF), terminaram, ontem, dia 29, com um concerto de Mariana Camacho, no Museu A Cidade do Açúcar.

A artista nasceu no Funchal em 1993, estudou piano, mas afirma-se particularmente como cantora. É apaixonada por explorar todas as formas possíveis de fazer música, "desde que lhe tragam alegria e algo novo para aprender". A sua experiência eclética vai da música antiga à improvisação livre, da pop à World Music.

Mariana desenvolve um trabalho de pesquisa na exploração vocal, composição em tempo real e intertextualidade, pelo que o repertório deste concerto refletiu canções de Abril, com a presença também dos pais músicos, Rui Camacho e Helena Camacho, numa alusão à transmissão geracional dos valores da revolução.

A autarquia salienta, em nota de imprensa, que programa comemorativo dos 48 anos do 25 de Abril de 1974 foi definido com a preocupação de "pluralismo e diversidade" e "uma particular atenção aos mais jovens", "dando eco a uma preocupação do executivo de que as comemorações devem celebrar o passado, mas centrar-se sobretudo no futuro, procurando chegar às gerações mais jovens".