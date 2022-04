Pedro Roque defende negociações salariais para compensar perda do poder de compra

O secretário-geral dos Trabalhadores Social Democratas da Madeira (TSD), a nível nacional, apelou hoje a que o Governo da República, "enquanto maior empregador de Portugal", possa avançar para negociações salariais, na sequência da aprovação do Orçamento de Estado, "que resultem e compensem, minimamente, o poder de compra que será perdido durante o corrente ano".

Pedro Roque falava na abertura do VIII Congresso Regional dos TSD/M, que decorre este sábado, 30 de Abril, no Fórum Machico.

O líder nacional dos TSD salienta que o poder de compra "será naturalmente afectado em função da perda de rendimento dos trabalhadores, atendendo à conjuntura social e económica nacional, que começava a recuperar da pandemia mas que voltou a sofrer um revés em função da guerra da Rússia contra a Ucrânia".

Uma guerra que, conforme vincou, "vem colocar uma pressão adicional sobre os preços das matérias-primas, designadamente a energia e os alimentos que se encontram em alta, acentuando as pressões inflacionistas que já se vinham sentindo em Portugal e, também, no espaço europeu".

Pedro Roque destacou ainda, neste contexto, a importância de Portugal "manter e reforçar, igualmente, o seu apoio incondicional à Ucrânia" e à sua "resistência heroica ao agressor", sabendo "garantir o acolhimento e a integração destes refugiados, cerca de 30 mil que já se encontram em Portugal".

Por seu turno, o secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, destacou na sua intervenção a evolução positiva dos TSD/M, tanto na sua militância como na extensão a todos os concelhos da Região.

“Ao longo dos últimos dois anos, os TSD/M cresceram na sua militância, chegaram a todos os concelhos e passaram a estar presentes nas empresas públicas, cumprindo, dessa forma, os seus objectivos e é esta dinâmica que importa manter e reforçar, para o futuro, tanto na perspectiva daquela que é a função desta estrutura, quanto ao nível do seu contributo para as vitórias que, enquanto partido, queremos continuar a alcançar”, afirmou o líder 'laranja', sublinhando que é tempo de traçar "novas metas", de modo "a garantir que, também no meio laboral, a afirmação da social-democracia continue a ser uma realidade".

“O PSD/Madeira sempre foi – e continua a ser – o partido das soluções, um partido que ouve a população, que identifica os problemas e que encontra, a cada momento e em função das circunstâncias, a melhor forma de os resolver”, vincou, acrescentando que "todas as estruturas do partido – sejam os TSD, seja a JSD, sejam os autarcas – seguem esta linha de pensamento e de actuação".

“Temos eleições para ganhar, mas também temos a obrigação e o dever de continuar a garantir o progresso, o desenvolvimento, a justiça social, a qualidade de vida, a estabilidade e a valorização profissional que só o PSD/M tem condições para garantir”, rematou José Prada.