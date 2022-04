Oferta de casas à venda desce 13% durante o último ano

O idealista afirmou ontem que o aumento da venda de casas no último ano levou a uma diminuição em 13% no "stock" do parque habitacional português disponível para venda no primeiro trimestre deste ano e em termos homólogos.

De acordo com um estudo do marketplace do sul da Europa, a oferta de habitação à venda em Portugal desceu em 16 capitais de distrito no último ano, com Coimbra a liderar a lista (-34%), seguida por Leiria (-25%), Braga e Setúbal (-20% em ambas as cidades), sendo estas as capitais onde "stock" disponível para comprar casa mais desceu.

Por outro lado, Vila Real foi a cidade onde mais cresceu a oferta (28%), seguida por Castelo Branco (7%), sendo as duas únicas cidades analisadas onde o "stock" aumentou.