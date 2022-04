'ENDLESS' de Dançando com a Diferença vai a Guimarães

'ENDLESS', uma criação de Dança na Comunidade, de autoria de Henrique Amoedo para a Dançando com a Diferença, sobe ao palco no Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, nos dia 29 e 30 de Abril, às 15 e às 19 horas (sessões com audiodescrição).

Desde do início de 2021 que o grupo Dançando com a Diferença desenvolve em parceria com A Oficina – Guimarães acções no âmbito do projecto '+INCLUSÃO FORA DE PORTAS – Guimarães', que tem como objectivo a realização de acções formativas no âmbito da Dança Inclusiva no Município de Guimarães.

Com a orientação de Henrique Amoedo, apoio de José Gregório Rojas e Milton Branco, o criador de 'ENDLESS' e director artístico da Dançando com a Diferença, o trabalho em Guimarães, contará com mais de 150 pessoas em cena.

'ENDLESS' é um espectáculo de dança, música e vídeo que interage e questiona sobre a condição humana, a vida, a degradação do corpo e a morte, refere nota enviada.

"As visitas realizadas ao Memorial do Holocausto (em Berlim), à Colina das Cruzes (na Lituânia) e aos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau (na Polónia) permitiram a Henrique Amoedo e parte do elenco de intérpretes, da Cia. Dançando com a Diferença, sentir/viver emoções e, num processo de residência artística, recolher imagens-chave que posteriormente serviram de base para a constituição do guião deste espectáculo que foi concluído na Estónia, em Abril de 2012. Desde a sua estreia, em 2012, na Madeira, a peça já foi reposta em diferentes contextos e países, com adaptações que nunca deixam de fora a realidade local e o momento presente", refere o comunicado.

A Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães; o Lar Residencial Alecrim / Centro de Actividades Ocupacionais; o Centro e Lar Inclusivos do Polo do Paraíso; a CERCIGUI – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Concelho de Guimarães; os agrupamentos de escolas de Abação, João de Meira e Francisco de Holanda, pessoas que responderam à Open Call e intérpretes da Dançando com a Diferença da Madeira e de Viseu, compõem o grupo de intérpretes de 'ENDLESS' em Guimarães.

O projeto '+INCLUSÃO FORA DE PORTAS – Guimarães' culmina as duas apresentações de 'ENDLESS' estão integrados no 'Programa de Educação e Mediação Cultural d’A Oficina – Guimarães', integrado no programa 'Cultura para Todos'.