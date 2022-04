Docentes lembram problemas que “carecem de resolução urgente”

O Sindicato dos Professores da Madeira esteve hoje, junto à Assembleia Legislativa Regional, onde decorreu a sessão comemorativa do 25 de Abril, numa concentração de docentes, como forma de lembrar aos representantes políticos alguns dos problemas que carecem de resolução urgente.

Os docentes alertam para a situação de grande precariedade dos docentes contratados e desempregados, com largos anos ao serviço na RAM; as perdas de tempo de serviço dos períodos transitórios entre carreiras, que puseram em causa a estrutura legal da carreira docente; os estratagemas artificiais que bloqueiam a progressão na carreira docente; a necessidade de rejuvenescimento da classe docente; e a falta de docentes no sistema educativo regional.