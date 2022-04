Sondagens à boca das urnas divulgadas na Bélgica dão vitória a Macron

O Presidente cessante de França, o centrista Emmanuel Macron, venceria as eleições presidenciais de hoje naquele país, com entre 55% e 58% dos votos, segundo sondagens à boca das urnas preparadas por institutos de opinião franceses.

A informação avançada pelo jornal belga La Libre Belgique, a partir de quatro sondagens, é de que a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, teria recebido entre 42% e 45% dos votos.

Embora a lei francesa proíba a divulgação de sondagens, relatos parciais ou estimativas antes das 20h00 locais (19h00 em Lisboa) os meios de comunicação estrangeiros, em particular os belgas, que seguem com grande interesse as eleições presidenciais no país vizinho, não estão sujeitos a esta restrição.

O La Libre Belgique salienta, contudo, na notícia que divulga no seu site, que estes resultados são apenas indicativos e podem mudar.

A participação na segunda volta das presidenciais francesas era de 63,23% às 17:00 locais (16:00 em Lisboa), a duas horas do encerramento das primeiras assembleias de voto, quase dois pontos abaixo da primeira volta.

Na segunda volta das presidenciais em 2017, que foi disputada, tal como hoje, pelo centrista Emannuel Macron e pela líder da extrema-direita Marine Le Pen, a participação era de 65,30% à mesma hora.

No dia 10 de abril, na primeira volta das eleições presidenciais, a taxa de participação tinha sido de 65% à mesma hora.

Na primeira volta das presidenciais, realizada há duas semanas, Macron, o Presidente cessante, obteve 27,85% dos votos, contra os 23,15% de Le Pen.

Em todo o país, cerca de 48,7 milhões de eleitores franceses são chamados a votar.

Os eleitores podem votar entre as 08:00 locais (menos uma hora em Lisboa) e as 19:00 (18:00 em Lisboa) na maior parte do país e até às 20:00 (19:00 em Lisboa) nas grandes cidades.