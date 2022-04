Doze conferências de sete minutos vão pôr jovens a reflectir sobre a fé

O cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e o jurisconsulto Paulo Otero são alguns dos oradores do próximo Faith's Night Out, evento organizado por jovens católicos agendado para 30 de Abril.

A iniciativa está marcada para o Centro de Congressos de Lisboa e consiste em 12 conferências de sete minutos cada sobre diferentes temas da fé.

Subordinado ao tema genérico "Um só Caminho", o Faith's Night Out é organizado pelas Equipas de Jovens de Nossa Senhora, e pretende com as conferências, segundo a organização, transmitir "alegria, esperança e, sobretudo, fé, ao unir os participantes em torno de 12 distintos testemunhos".

"Pretendemos incentivar cada um de nós a percorrer o caminho da fé e da vida em conjunto, nunca sozinho, sempre ciente de que, independentemente das diferenças, há um ponto que nos une a todos -- a fé", sublinham os promotores da iniciativa que, este ano, vai para a 13.ª edição.

"Um Só Caminho até à Jornada Mundial da Juventude", "Um Só Caminho no Cuidado dos Outros", "Um Só Caminho no Valor à Vida", "Um Só Caminho entre a Fé e a Universidade" ou "Um Só Caminho Quando a Dor do Outro é a Minha Dor" são alguns dos tópicos das 12 pequenas conferências a proferir no Faith's Night Out, em cujo programa constam também nomes como os da médica Isabel Galriça Neto ou da locutora de rádio Dora Isabel.