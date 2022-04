“Vale a pena estarmos integrados na República?” A pergunta é do presidente do Governo Regional que dá mostras de saturação face aquilo que considera discriminação política e financeira que o Estado tem para com a Madeira.

Não é a primeira vez que o chefe do Executivo critica a actuação do governo de António Costa sobretudo na diminuição sucessiva das receitas provenientes da Lei das Finanças Regionais que volta a retirar cerca de 15 milhões de euros à Região passando a receber sensivelmente 217 milhões de euros, ou seja 10% do Orçamento Regional.

Miguel Albuquerque lamenta que a Região não tenha “liberdade para encontrar soluções do ponto de vista fiscal”, daí que lance a reflexão.

O governante falava à margem da visita aos Engenhos Novos, empresa sediada no parque empresarial da Calheta lamentando que o Estado não assuma as responsabilidades que tem na Região, nomeadamente nas áreas da saúde ou da educação.