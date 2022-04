Pelo menos três mortos e sete feridos em ataque armado no México

Pelo menos três mulheres, uma das quais menor de idade, foram mortas e sete feridas num alegado ataque armado a um veículo numa autoestrada no estado mexicano de Zacatecas, disse a Procuradoria-Geral do Estado.

O pessoal médico confirmou a morte de três mulheres, "duas adultas e uma menor", num incidente ocorrido na autoestrada federal 44, entre os municípios de Fresnillo e Valparaiso.

O Ministério Público (MP) disse ter, até agora, informações de que pelo menos mais sete pessoas, "incluindo menores", foram feridas por armas de fogo, nos mesmos eventos. Os feridos foram imediatamente transferidos para diferentes hospitais.

A polícia de investigação está a recolher mais informações para esclarecer como ocorreram os acontecimentos, enquanto que foi aberto um processo de investigação, indicou.

O MP referiu que, depois de encontrado o primeiro veículo, a poucos quilómetros do local, na mesma estrada, "foi encontrado um veículo abandonado, no interior do qual foram encontrados elementos balísticos", estando a aguardar os estudos de peritos para determinar se está relacionado com o primeiro incidente.

Em novembro passado e para responder ao aumento da violência e da insegurança, o Governo mexicano implementou o Plano Zacatecas, com o destacamento de diferentes forças de segurança.

No segundo semestre do ano passado, as autoridades do estado de Zacatecas registaram um aumento substancial da violência, com vários massacres, execuções e corpos enforcados, crimes que não pararam no início deste ano.

O México registou 33.315 homicídios em 2021, depois dos dois anos mais violentos da história, durante o mandato do Presidente Andrés Manuel López Obrador, com 34.690 vítimas de homicídio em 2019, e 34.554 em 2020.

Nos dois primeiros meses deste ano, as autoridades mexicanas contabilizaram 4.697 homicídios premeditados, 213 dos quais em Zacatecas.