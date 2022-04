PS congratula-se com suplemento de penosidade em Santa Cruz, mas diz que deveria ter efeitos retroativos a Janeiro de 2021

O Grupo Municipal do Partido Socialista em Santa Cruz "congratula-se com o facto de a autarquia ter aprovado a atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade aos funcionários camarários, indo ao encontro da medida constante do programa eleitoral socialista. O PS entende, no entanto, que o executivo municipal poderia ter ido mais longe e aplicar esta solução com retroativos a janeiro do ano passado".

O pagamento do referido suplemento foi aprovado por unanimidade em Assembleia Municipal no passado dia 18 e destina-se aos trabalhadores integrados na carreira geral de assistente operacional que desempenham funções previstas na legislação que prevê a referida remuneração. Leonilde Cassiano, deputada municipal do PS, aplaude a aprovação desta medida "e de todas as que salvaguardem o interesse e a defesa dos trabalhadores, mas considera que o pagamento dos retroativos aos trabalhadores devia ter efeitos a janeiro de 2021 (altura em que o Orçamento do Estado disponibilizou verbas para tal), e não janeiro de 2022".

"O Grupo Municipal do Partido Socialista lamenta que o executivo JPP que lidera a autarquia de Santa Cruz não defenda intransigentemente os interesses dos trabalhadores”, afirma Leonilde Cassiano.

De referir que o PS votou também favoravelmente um voto de louvor e atribuição de medalha municipal de mérito a Roland Bachmeier, personalidade ligada ao turismo, “homem com uma visão empresarial e uma visão de futuro distinta”, conforme refere o deputado municipal António Alves. De acordo com o socialista, o concelho de Santa Cruz sente-se honrado por ter recebido alguns dos maiores investimentos de Roland Bachmeier, “investimentos diferenciadores e sempre com selo de qualidade e inovação garantidos”. Enalteceu ainda todo o seu percurso empresarial, assim como a sua ação social, ambiental e desportiva.