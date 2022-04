IASaúde disponibiliza Balcão do Utente

O Instituto de Administração da Saúde, IP- RAM passa a disponibilizar no seu edifício sede um balcão do utente com o objectivo de proporcionar uma articulação mais eficaz entre o cidadão e a administração, numa resposta célere às suas diversas situações.

Em nota emitida, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil explica que o Balcão do Utente é um serviço destinado a prestar informações e esclarecer dúvidas no âmbito dos serviços disponibilizados pelo IASaúde. "É um novo serviço que possibilita a partilha de informação relevante e que permite ajustar essas interacções às necessidades de cada utente, disponibilizando uma resposta única e maximizando a eficiência e eficácia do atendimento", lê-se no comunicado.

As funções primordiais do serviço englobam o atendimento sobre questões relacionadas com os vários programas de saúde disponibilizados pelo Governo Regional, nomeadamente, os programas + Visão Sénior, +Visão Crianças e Jovens e Kit Bebé.

O novo serviço não necessita de agendamento prévio e está disponível no horário geral de atendimento do IASaúde.

Através do Balcão do Utente é disponibilizado apoio aos beneficiários do subsistema de saúde ADSE e do Serviço Regional de Saúde, nomeadamente: acesso ao histórico das despesas de saúde; emissão de declarações de complementaridade; actualização dos dados pessoais; emissão e actualização do cartão de reembolso especial; emissão de declaração para o Instituto de Segurança Social para efeitos de concessão de subsídios aos utentes mais carenciados, relativamente a diferentes actos, nomeadamente a aquisição de óculos, aparelhos auditivos, aparelhos terapêuticos, calçado ortopédico, próteses estomatológicas, realização de exames complementares de diagnóstico; a emissão de cartões de acesso ao reembolso no âmbito das relações internacionais.