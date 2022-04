Homing Group chega à Madeira

A Homing Group, empresa especializada em Alojamento Local e Mediação Imobiliária, chega à Madeira.

A expansão para a Madeira vem reforçar o crescimento contínuo do grupo e alargar o serviço aos proprietários da Ilha com uma presença física no local, tanto a nível de loja, como uma através de estrutura própria de manutenção, limpeza e de lavandaria, conseguindo expandir na sua totalidade o serviço total, refere o comunicado enviado à redacção.