Madeira posiciona-se na “singapurização do Atlântico”

Foi com uma referência a Singapura e ao domínio financeiro desta cidade-estado do sul da Malásia que Pedro Ramos resumiu a transição digital por que passa Região e que toca, também, a área da Saúde.

Para o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, “a Madeira está a entrar numa fase da singapurização do Atlântico”, devendo apostar, cada vez mais, na criação de polos científicos e de investigação, posicionando-se num patamar de excelência, para o qual vai contribuir o novo Hospital Central da Madeira, que, lembrou, será um hospital digital e com valências universitárias.

Foi na apresentação das novas potencialidades da Sala de Conferências/Biblioteca do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que passa a dispor de sinal 5G, numa melhoria que conta com o apoio da Vodafone, que o governante salientou que “esta componente vai fazer parte das nossas vidas a partir de agora”, sendo que a Região começa a dar passos acertados no sentido de se tornar numa referência internacional.