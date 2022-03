O Novo Banco reduziu 395 trabalhadores e 48 balcões em 2021 em Portugal, divulgou hoje o banco em comunicado ao mercado.

Em 31 de dezembro de 2021, o grupo Novo Banco tinha 4.165 funcionários em Portugal, menos 395 face a 2020. Já o número de balcões era 310, menos 48 balcões face a 2020.

O Novo Banco divulgou hoje lucros de 184,5 milhões de euros em 2021, no primeiro ano que apresentou resultados positivos, que comparam com prejuízos de 1.329,3 milhões em 2020.

O banco anunciou ainda que vai pedir mais uma injeção de capital de 209 milhões de euros ao Fundo de Resolução bancário relativa a 2021.

Em 2017, aquando da venda de 75% do Novo Banco ao fundo de investimento norte-americano Lone Star, o Fundo de Resolução comprometeu-se a, até 2026, cobrir perdas com ativos 'tóxicos' com que o Novo Banco ficou do BES.

Desde então, a cada ano, as injeções de capital do Fundo de Resolução no Novo Banco têm provocado polémica.

Até ao momento, ao abrigo deste acordo, o Novo Banco já consumiu 3.405 milhões de euros de dinheiro público e há cerca de 300 milhões de euros em disputa na justiça arbitral (aplicação do regime transitório da IFRS9, provisão do fim da operação em Espanha, avaliação de participações em fundos de reestruturação).