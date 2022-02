Candidaturas dos estágios Ativar.pt arrancam a 1 de Março

O primeiro período de candidaturas estágios Ativar.pt, que visa a inserção de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão profissional de desempregados, arrancam na terça-feira, anunciou hoje o ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Em comunicado, o ministério adianta que o calendário desta medida este ano "irá decorrer em dois períodos distintos", sendo que o primeiro inicia-se "dia 01 de março até 30 de junho" e o segundo período de candidaturas "começa no dia 01 de outubro até 30 de dezembro".

A medida estágios Ativar.pt "consiste num apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão profissional de desempregados, através do desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de trabalho", refere o comunicado.

O programa tem a duração de nove meses e "promove a entrada de jovens no mercado de trabalho, com a comparticipação do IEFP [Instituto de Emprego e Formação Profissional] de 80%".

Os estágios Ativar.pt, que substituem os estágios profissionais, "incluem uma majoração nas bolsas de estágio e valorizam as qualificações", refere a nota do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"A bolsa de estágio para um estagiário com licenciatura aumentou 88 euros em 2022, passando para 790 euros, ou de 922 euros no caso de estagiário com mestrado", salienta.

As candidaturas, acrescenta, são efetuadas pela entidade empregadora no portal iefponline.

"O lançamento do Ativar e do Compromisso Emprego Sustentável em março tem como objetivo direto promover a entrada dos jovens no mercado de trabalho e combater o desemprego jovem", afirma a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, citada no comunicado.

"Desde início desta medida, entre outubro de 2020 e dezembro de 2021, os estágios Ativar.pt receberam 56 mil candidaturas, relativas a 68 mil estagiários", lê-se na nota enviada.