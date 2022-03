Pragas de Primavera

À medida que o tempo aquece, pragas como: baratas, ratos e mosquitos começam a dar “o ar de sua graça.”

E, por motivos de saúde e bem-estar, trazemos dicas importantes para ajudar-vos a se prevenirem destas pragas.

Faça a limpeza de primavera

A maioria das pragas é atraída pela procura de comida, água e abrigo, e é por isso que a limpeza de Primavera ajudará bastante a mantê-las fora da sua propriedade.

Limpe a fundo o seu espaço.

Ambientes propícios

Garanta que a sua propriedade permaneça livre de pragas, verificando que não existe água parada.

Mantenha as caleiras limpas e inspecione os canos e torneiras à procura de vazamentos, mesmo pequenos, que possam atrair visitantes indesejados.

Água parada e espaços escuros e húmidos são ecossistemas ideais para mosquitos, roedores e baratas se reproduzirem.

Para manter as pragas no exterior da sua propriedade, aconselhámos-lho a selar todas as fendas, fissuras e furos no exterior da sua edificação, incluindo nos pontos de entrada para canos, esgotos e cabos elétricos.

Não se esqueça da área externa

Caso tenha um jardim, provavelmente este parece mais verde, agora, do que nunca.

Um benefício para si e para as pragas locais! Mantenha os arbustos e trepadeiras aparados e afastados da entrada do estabelecimento/propriedade.

Entradas

Expulsar insetos e roedores das suas instalações pode ser uma tarefa desafiadora, isso ocorre porque as pragas usam vários canais e fontes para entrar.

Enquanto pequenos buracos nas paredes ou brechas são pontos de entrada típicos, as portas e janelas abertas facilitam o acesso.

Recomendamos o preenchimento ou selagem de todas as aberturas em redor das portas e janelas, mais precisamente nas juntas de selagem.

Os telhados devem ser verificados quanto à existência de poças, calhas entupidas e outros problemas que possam permitir que pragas entrem e ocupem a estrutura.

Devem verificar os telhados regularmente, mesmo que sejam difíceis de alcançar.

Recipientes de lixo e reciclagem

Lixeiras estão entre os criadouros mais populares de insetos e de roedores. Mesmo se usar revestimentos, resíduos de alimentos e bebidas podem se acumular no fundo e nas bordas desses recipientes.

Portanto, é vital garantir que seus recipientes de lixo e reciclagem possuem tampas de fecho automático e sejam esvaziados regularmente.

Verifique todos os itens que compra ou recebe

Insetos e roedores podem contaminar facilmente as suas remessas e entrar na propriedade através deles. Portanto, certifique-se de verificar todas as mercadorias recebidas quanto a indicações de danos causados ​​por pragas.

Se houver matéria danificada é necessária uma inspeção completa.

Sempre que se deparar com uma situação em que uma praga tem de ser eliminada, contacte um Profissional de Controlo de Pragas.

Assegure a sua segurança pessoal, pois ao decidir tratar do assunto sem a ajuda de profissionais, corre o risco de:

Usar pesticidas de forma errada;

Inalar substâncias venenosas;

Aplicar em locais indevidos, por exemplo ao alcance de crianças e/ou animais.

As Empresas de Controlo de Pragas formam os seus técnicos para estes atingirem de forma eficaz e eficiente as áreas onde as pragas são conhecidas por se esconderem.

Eles também são formados para ajudar a prevenir infestações antes que elas aconteçam.

A Extermínio – Higiene Controle, Lda. é constituída por profissionais credenciados no sector de Controlo de Pragas Urbanas e proporciona um aconselhamento e tratamento eficaz.

Contacte-nos e solicite a visita de um técnico às vossas instalações!

Com uma verificação presencial, identificamos o nível de infestação, zonas a tratar e qualquer recomendação a ter em consideração aquando do tratamento - Esta verificação não tem qualquer custo para si!

291 930 500

www.exterminio.pt

Viste a nossa página de Facebook e Linkedin!



Grupo Extermínio – Continuamos juntos por um ambiente seguro e controlado desde 1990!