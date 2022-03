Vacinação na Madeira a velocidade "adequada"

Nos próximos dois dias a Madeira acolhe a III edição da Cimeira das Regiões de Saúde, um evento híbrido, no Colégio dos Jesuítas. Esta iniciativa reúne alguns dirigentes de saúde a nível regional, nacional e internacional.

"É um espaço de reflexão para ganhar mais em saúde. Estas cimeiras têm como objectivos discutir temas muito interessantes para a planificação e organização dos sistemas de saúde, discutir também modelos de financiamento para esta era pós-pandemia e essencialmente fazer uma reflexão sobre o que foi esta pandemia nestas regiões", disse o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

“Macaronésia, Europa das Regiões e a Saúde”, “Financiar a Saúde na Recuperação Económica”, “Vacinação e Testagem na Era Pós Pandémica” e “Novos Modelos Assistenciais e a Saúde do Futuro”, são os temas desta cimeira.

No que diz respeito à vacinação na Região Pedro Ramos afirma que está a decorrer a uma velocidade "adequada".

"91% de vacinação iniciada, 90% de vacinação completa, 50% de vacinação de reforço, 37% de vacinação iniciada" nos mais jovens e a quarta dose vai ser iniciada nos grupos recomendados.

Relativamente à pandemia o secretário regional da Saúde disse que foram seguidos "a par e passo aquilo que foi feito nos países asiáticos devido à sua experiência com o uso das medidas não farmacológicas, nomeadamente o uso das máscaras", também foi seguido o modelo dos países de leste mais concretamente na implementação do uso da "máscara e do distanciamento, desinfecção" permitindo proteger os profissionais e a população.

Além destas medidas gerais abordou igualmente medidas específicas da Região como o rastreamento dos aeroportos da Madeira e Porto Santo que permitiram "um controlo e recuperação muito precoce da nossa economia porque deixámos de restringir a mobilidade daqueles que escolheram a Madeira para passar férias, obedecendo, no entanto, a uma série de requesitos", acrescentou Pedro Ramos.

Saúde, social e educação são áreas que demonstram alguma "vulnerabilidade".

Segundo Pedro Ramos estamos a entrar numa fase "crucial" e "precisámos de mais confiança nos sistemas de saúde".

Uma das medidas de "sucesso", graças aos profissionais de saúde, foi a reorganização do sistema regional de saúde em 2020, através dos cuidados continuados e de saúde primários que ajudaram a "proteger os profissionais e os utentes".

A Região "segue o seu rumo" para uma pós-pandemia.

Relativamente ao Novo Hospital, o secretário afirma que "a Madeira aguarda a chegada do Novo Hospital".