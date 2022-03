PECAC apresentado na Calheta

Esta tarde, no auditório do MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, decorreu a quinta acção de divulgação do próximo Plano Estratégico da Política Agrícola Comum 2023-2027 (PECAC) para a Região Autónoma da Madeira.

Foi num auditório quase cheio de muitos agricultores que esta acção se desenvolveu, contando com a presença do secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, e do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles.

"O PECAC é um instrumento fundamental de concretização a nível nacional da Política Agrícola Comum, em articulação com as demais políticas públicas, e tem por missão responder às necessidades e expectativas de todos aqueles informados, com conhecimento dos apoios previstos para o próximo quadro comunitário", explicou Humberto Vasconcelos.

O presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles, na sua intervenção disse que "é fundamental que os nossos agricultores sejam informados dos programas que a Secretaria Regional e o Governo Regional, através dos apoios da União Europeia, têm para vos facultar os vários apoios".