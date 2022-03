União Europeia está empenhada em cooperar com EUA para "reconstruir" país

A União Europeia (UE) quer trabalhar com os Estados Unidos para "reconstruir" a Ucrânia após a guerra iniciada pela Rússia, disse hoje o vice-presidente da Comissão Europeia para as Relações Interinstitucionais, Maros Sefcovic, numa visita a Washington.

Durante uma conferência de imprensa, Maros Sefcovic afirmou que a visita do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Bruxelas (Bélgica) na próxima semana é "muito importante" não apenas para discutir o caminho atual do conflito, mas para se preparar o futuro.

"Vamos ter de cooperar juntos para, espero, mais cedo ou mais tarde, reconstruir a Ucrânia. Vou precisar de um enorme apoio para reconstruir as casas, a infraestrutura e atrair investimentos", indicou.

O dirigente também defendeu a manutenção de "contacto permanente" com Washington para monitorizar o funcionamento das sanções e detetar se há "lacunas".

Durante as reuniões com membros do Governo dos Estados Unidos, Maros Sefcovic também abordou o aumento dos preços da energia, já que, segundo o mesmo, a UE está a "carregar um fardo bastante significativo".

Por isso, optou por substituir os combustíveis fósseis por energias renováveis e melhorar a infraestrutura para reduzir a dependência do gás e do petróleo russos.

Nesse sentido, o vice-presidente da Comissão Europeia para as Relações Interinstitucionais deu como exemplo o facto de Portugal e Espanha terem centrais de gás natural liquefeito "altamente desenvolvidas".

Maros Sefcovic iniciou na segunda-feira uma viagem de trabalho aos Estados Unidos para se reunir em Washington com membros do Governo e do Congresso, com quem vai discutir a crise na Ucrânia e a transição energética.

Também se vai reunir com empresários e estudantes em São Francisco, na Califórnia, e vai visitar a fábrica de baterias da Panasonic e da Tesla, no Nevada.