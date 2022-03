EUA e quatro países europeus lamentam posição do Kosovo sobre eleições na Sérvia

Os governos dos Estados Unidos, França, Itália, Alemanha e Reino Unido lamentaram hoje a posição do Kosovo que impede uma solução para os seus cidadãos elegíveis poderem participar nas eleições da Sérvia, agendadas para 03 de abril.

"Esta atitude do Governo do Kosovo não está em consonância com os nossos valores e princípios e minará as suas aspirações europeias", lê-se numa declaração conjunta dos cinco países.

França, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido e os Estados Unidos, refere o texto, "envolveram-se intensamente nos últimos meses com os governos do Kosovo e da Sérvia, a fim de encontrar uma solução pragmática que permitisse aos cidadãos elegíveis do Kosovo exercer o seu direito de participar nas eleições da Sérvia em 3 de abril de 2022".

"É com grande desilusão que tomamos nota da decisão do governo do Kosovo de rejeitar uma proposta construtiva apresentada pelo Quint", que assim não demonstrou o seu compromisso com a proteção dos direitos civis e políticos de todos os seus cidadãos, incluindo de membros de grupos minoritários, consideram os cinco países.

Reconhecendo a prerrogativa de Pristina decidir se permite ou não a facilitação da votação nas eleições de outro país, manifestam, contudo, a esperança de que "atue no interesse de todos os seus cidadãos" e "trabalhe para diminuir as tensões e empenhar-se construtivamente no diálogo facilitado pela UE sobre a normalização das relações com a Sérvia.

Estados Unidos, França, Itália, Alemanha e Reino Unido reiteram o "forte apelo ao Kosovo e à Sérvia para que se abstenham de quaisquer ações e retóricas que aumentem as tensões e possam conduzir a incidentes" e notam a disponibilidade da Sérvia para encontrar uma solução quanto à participação de cidadãos elegíveis do Kosovo as eleições