Moody's vê risco "muito elevado" de incumprimento de pagamento da dívida russa

A agência de 'rating' Moody's vê um risco "muito elevado" de incumprimento do pagamento da dívida russa devido à deterioração da capacidade do Governo para cumprir as suas obrigações nas últimas semanas e apesar dos últimos pagamentos.

Num relatório publicado hoje, a agência reconhece que os titulares de dívida da Rússia começaram a cobrar o cupão devido em 16 de março - tarde, mas dentro do período de carência -, mas mesmo assim a Moody's mantém um risco "muito elevado" de incumprimento e potenciais perdas para os investidores.

A Moody's nota também que considerará incumprimento de pagamento os efetuados em rublos se esta opção não estiver incluída no contrato.

A agência recorda que o próximo vencimento da dívida russa que não pode ser feita em rublos é em 31 de março, num total de 329 milhões de dólares (299 milhões de euros), embora o foco esteja no pagamento devido em 4 de abril, cujo valor ascende a 2.129 milhões de dólares (cerca de 1.935 milhões de euros).

A Moody's explica no relatório que as sanções impostas à Rússia pela invasão da Ucrânia afetaram a capacidade do Governo russo de fazer pagamentos internacionais e está preocupada com a intenção do país de pagar a dívida.