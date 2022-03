Rendimento Social de Inserção cai 10% na Madeira

Na Região estavam contabilizados, em Feveiro, 5.242 beneficiários com processamento de Rendimento Social de Inserção. Deu-se uma descida de 10% face ao período homólogo e desde Fevereiro de 2020 que não se registava um valor como este. Face a Janeiro deste ano deu-se uma quebra de 1,3%.

Já em relação às famílias, usufruíam do RSI no mês passado, 2.645, menos 7,2% do que no mesmo período do ano anterior.

Cada beneficiário auferiu de um valor médio de 118,94 euros e cada família 240,44 euros.