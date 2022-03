BCP dispara 8,6% e PSI 20 fecha a ganhar 1,02% em dia de subidas na Europa

A bolsa de Lisboa fechou hoje em alta, com o principal índice, o PSI20, a ganhar 1,02% para 5.622,30 pontos, impulsionado pela subida de mais de 8% do BCP, em dia de maré verde nas congéneres europeias.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 12 subiram e sete fecharam em queda. O BCP liderou os ganhos, ao avançar 8,57% para 0,15 euros, seguindo a tendência de ganhos na banca europeia.

A impulsionar a praça lisboeta estiveram ainda os CTT, que subiram 4,56% para 4,59 euros, bem como a Ramada Investimentos com ganhos de 3,80%.

A Altri ganhou 2,26%, a Semapa 2,17%, a Navigator 1,97% e a Nos 1,95%. Também a Sonae SGPS valorizou 1,40% e a Corticeira Amorim e a Galp 0,51% e 0,43, respetivamente.

Em contra-ciclo, no setor energético, a REN perdeu 1,87% para 2,63 euros e a EDP Renováveis 1,35% para 21,86 euros.

Já a Greenvolt, que apresentou resultados de 2021 hoje antes da abertura do mercado (lucro de 11,9 milhões de euros, um crescimento de 2,8% face ao ano anterior), caiu 1,14% para 6,08 euros, enquanto a EDP recuou 0,61% para 4,24 euros.

A Novabase perdeu 1,01%, a Mota-Engil 0,76% e a Ibersol 0,72%.

A tendência de subida do PSI20 foi transversal às congéneres europeias, que negociaram em alta com notícias sobre um eventual avanço nas negociações entre a Ucrânia e a Rússia. A bolsa de Paris ganhou 3,68%, a de Frankfurt 3,82%, a de Madrid 1,76% e a de Milão 3,34%. Já a praça londrina subiu 1,75%.

No DAX, destaque para as ações da E.ON (EOAN.DE), que desvalorizaram hoje perto de 3%. Os analistas da corretora XTB destacam que as ações caíram "depois de a maior empresa de energia da Alemanha ter anunciado que esperava que os resultados de 2022 possam cair em comparação com os resultados do último ano, devido a preocupações com o gasoduto Nord Stream 1".

Já as ações da Mercedes-Benz AG subiram mais de 2%, "depois de o fabricante de automóveis ter anunciado que não irá reduzir os investimentos no segmento dos veículos elétricos, mesmo quando enfrenta as pressões de custos nas cadeias de distribuição devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia", assinalam os analistas.

No mercado petrolífero, a meio da tarde, o barril de Brent (referência na Europa) caía 1,44% para 98,47 dólares, depois da notícia avançada pelo jornal Financial Times de que a Rússia e a Ucrânia terão já desenhado um esboço de um plano de paz, alicerçado em 15 pontos.