Segunda etapa do Atlântico Padel Tour tem hoje a sua quarta jornada

Daqui a pouco, pelas 18 horas, os courts dos Jardins Panorâmicos ‘abrem’ as portas para o quarto dia de competição daquela que é a segunda etapa do Atlântico Padel Tour, evento organizado pelo DIÁRIO de Noticias e Padel Nuestro Madeira, e que tem como sponsor principal a empresa ‘ Na Island Apart.

Com a estreia desta etapa a acontecer ao final da tarde da passada sexta-feira, o espectáculo deste evento inédito na Região, contou já com um total de 130 jogos disputados, nos mais diversos níveis (1, 2, 3, 4, 4 femininos e Júnior).

Nestes últimos dias de destacar a estreia do escalão júnior, onde os mais novos puderam mostrar os seus ‘dotes’ de campeão, assim como desfrutar de poder estar inserido num grande evento desportivo e social.

De referir que esta segunda etapa, de seis, prolonga-se até sábado, dia 26 de Março onde estão agendados as grandes finais assim como a consagração dos novos campeões.

Pode acompanhar todas as incidências da etapa, desde resultados, ordem de jogos e inúmeras fotografias na página de facebook (https://www.facebook.com/atlanticopadeltour) bem como na página de internet da iniciativa (https://padeltour.dnoticias.pt/).

Deixamos, também aquí, a orden dos jogos para o dia de hoje: