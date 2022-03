Rui Rio distinguido com prémio na Galiza pela atitude "muito responsável" durante a pandemia

O presidente do PSD, Rui Rio, foi distinguido com um prémio atribuído pelo casino de Santiago de Compostela, na Galiza, pela "atitude muito responsável durante a pandemia de covid-19", informou hoje o partido.

O prémio Lorca, Guerra da Cal, Blanco Amor visa distinguir "as personalidades que mais se destacaram na vida pública na promoção dos valores do diálogo, da harmonia e da fraternidade" e, na anterior e primeira edição, foi atribuído à autarca de Paris Anne Hidalgo pelo trabalho que desenvolveu no acolhimento de imigrantes e refugiados.

Em comunicado, o PSD refere que, de acordo com Xosé Sánchez Bugallo, presidente da Câmara de Santiago de Compostela, a atribuição deste galardão a Rui Rio visa reconhecer "uma atitude muito responsável durante a pandemia de covid-19", ao defender "o interesse de Portugal acima de qualquer interesse particular ou partidário".

Este ano, foram ainda contemplados Ángel Gabilondo (ex-ministro da Educação e ex-reitor da Universidade Autónoma de Madrid), Antón Costas (presidente do Conselho Económico e Social, economista) e Caetano Díaz (jornalista galego).

Rui Rio irá receber do Casino de Santiago, entidade que promove o prémio, uma escultura de Ramón Conde, não tendo podido comparecer presencialmente na entrega do galardão por estar com covid-19.