Açores registam 297 novos casos de infecção e 269 recuperações

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 297 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, e 269 recuperações, tendo agora 2.099 casos ativos, revelou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

Segundo o boletim diário, os registos dos 297 novos casos são "resultantes de 1.457 análises".

Na ilha de São Miguel, foram detetados 135 casos (88 em Ponta Delgada, 21 na Ribeira Grande, 15 na Lagoa, quatro em Vila Franca do Campo, quatro no Nordeste e três na Povoação).

Na Terceira, foram diagnosticados 71 casos (52 em Angra do Heroísmo e 19 na Praia da Vitória) e no concelho da Horta, na ilha do Faial, 36 casos.

Na ilha do Pico, registaram-se 19 casos (10 nas Lajes e nove na Madalena), em São Jorge 17 (12 em Velas e cinco na Calheta) e nas Flores 12 (nove em Santa Cruz e três nas Lajes).

No concelho de Vila do Porto, em Santa Maria, foram detetados quatro casos e, em Santa Cruz, na ilha Graciosa, três.

Estão hoje internadas 20 pessoas com covid-19 nos hospitais da região, menos uma do que na quinta-feira.

O número de utentes em cuidados intensivos também baixou de dois para um.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel, estão internados 11 utentes (incluindo um em cuidados intensivos), no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira cinco e no Hospital da Horta, na ilha do Faial, quatro.

Os Açores têm agora 2.099 casos ativos de infeção, sendo 991 em São Miguel, 561 na Terceira, 181 no Faial, 158 em São Jorge, 113 no Pico, 44 nas Flores, 28 na Graciosa, 22 em Santa Maria e um no Corvo.

Desde o início da pandemia, o arquipélago contabilizou 64.448 casos de infeção, 61.905 recuperações e 93 óbitos associados à covid-19.

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, até terça-feira, 212.798 pessoas tinham vacinação primária completa contra a covid-19 nos Açores (89,9%) e 119.171 tinham recebido a dose de reforço (50,4%).

Num universo de 17.033 crianças entre os 05 e os 11 anos, 6.675 receberam a primeira dose da vacina (39,2%) e 1.597 têm a vacinação completa (9,4%).

Os dados divulgados pelas autoridades regionais dos Açores e da Madeira podem não coincidir com a informação divulgada pela Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 6.011.769 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 21.285 pessoas e foram contabilizados 3.380.263 casos de infeção, segundo dados de hoje da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.