Açores com 328 casos, 646 recuperações e uma morte nas últimas 24 horas

A Autoridade Regional de Saúde dos Açores identificou nas últimas 24 horas 328 infeções de covid-19, a par de 646 recuperações e uma morte, segundo o boletim diário do organismo.

O óbito teve lugar em São Miguel, tratando-se de homem com 88 anos que estava internado no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, desde 03 de março.

Era residente na freguesia de São Miguel, no concelho de Vila Franca do Campo, e estava vacinado com dose de reforço.

Dos 328 novos casos de covid-19, 147 foram registados em São Miguel, 86 na Terceira, 35 no Faial, 30 no Pico, 15 em São Jorge, seis nas Flores, quatro na Graciosa e cinco em Santa Maria, resultantes de 1.427 testes.

Por concelhos, na ilha de São Miguel, Ponta Delgada somou 92 casos, registaram-se 26 na Ribeira Grande, 24 na Lagoa, dois na Povoação e três em Vila Franca do Campo.

Na Terceira, 38 casos foram sinalizados em Angra do Heroísmo e 48 na Praia da Vitória, enquanto os casos do Faial (35) correspondem ao concelho da Horta.

No Pico, registaram-se nove casos nas Lajes, 13 na Madalena e oito em São Roque.

Em São Jorge, houve 15 casos nas Velas, enquanto nas Flores se registaram quatro em Santa Cruz e dois nas Lajes.

O concelho de Santa Cruz da Graciosa teve quatro novas infeções e o de Vila do Porto, em Santa Maria, cinco.

O boletim diário da Autoridade Regional de Saúde dos Açores aponta que nas últimas 24 horas foram registadas 646 recuperações, estando internadas 22 pessoas: 13 no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel (um em cuidados intensivos), cinco no Hospital da Horta, no Faial, e quatro no Hospital de Santo Espírito, da Terceira.

Os Açores têm atualmente 3.355 casos ativos, sendo 1.989 em São Miguel, 708 na Terceira, 305 no Faial, 207 no Pico, 118 em São Jorge, 94 na Graciosa, 44 nas Flores, 19 em Santa Maria e cinco no Corvo.

De 31 de dezembro de 2020 e até sexta-feira, 211.118 pessoas tinham nos Açores a vacinação primária completa (89,3%) e 117.930 tinham já recebido a dose de reforço (49,9%).

A vacinação pediátrica registava nesta data 6.620 inoculações referentes à primeira dose, o que corresponde a 38,9% de um universo de 17.033 crianças entre os 05 e os 11 anos.

Os Açores registam desde o início da pandemia 62.814 casos, tendo recuperado 59.044 pessoas e morrido 91.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.