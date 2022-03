Governo português garante estar a trabalhar numa resposta de "plena integração"

A ministra de Estado e da Presidência afirmou hoje que o Governo português está a trabalhar numa solução de "plena integração" dos refugiados da guerra na Ucrânia, considerando que se impõe uma "resposta global" à situação humanitária.

O Conselho de Ministros, que se reuniu hoje extraordinariamente e por via eletrónica, aprovou "a resolução que concede proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia em consequência da situação de guerra que aí ocorre".

"Há momentos na vida em que o que se impõe é uma resposta global a esta situação humanitária. Nós não temos estimativas de custos", respondeu a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, quando questionada sobre quanto poderá custar este acolhimento.

De acordo com Mariana Vieira da Silva, o Governo que integra está a trabalhar "numa situação que possa ser de plena integração".

"Sabemos que ter um trabalho é sempre um dos elementos fundamentais dessa integração e também algo que permite que as pessoas possam viver a sua vida de forma autónoma. Estamos preparados para as respostas sociais que sejam necessárias e este é mesmo o momento de dar esta resposta", enfatizou.

Questionada sobre os bombardeamentos de hoje no centro de Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia, a ministra reiterou a posição de repúdio do Governo português.

"O Governo repudia toda a situação que está a ser vivida e todos os esforços no sentido de pôr termo a esta guerra devem ser, tanto no plano diplomático como no plano político, levados a cabo. Hoje respondemos aqui no plano humanitário que também é uma dimensão de resposta muito relevante", respondeu.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.