Negociadores ucranianos e russos começaram encontro na Bielorrússia

As conversações entre representantes ucranianos e russos começaram hoje na Bielorrússia, segundo imagens divulgadas pela agência bielorrussa BelTA.

A agência mostrou imagens no seu canal na rede social Youtube em que se veem as duas delegações a entrarem para uma sala com uma mesa com 10 cadeiras de cada lado.

Antes do início do encontro, o ministro dos Negócios Estrangeiros bielorrusso, Uladzimir Makiej, disse aos negociadores que se podiam sentir "completamente seguros" na Bielorrússia, de acordo com o relato da BelTA.

"Caros amigos, o Presidente da Bielorrússia pediu para vos dar as boas-vindas e assegurar o vosso trabalho tanto quanto possível. Como acordado com os Presidentes [Volodymyr] Zelensky e [Vladimir] Putin, podem sentir-se completamente seguros. Este é o nosso dever sagrado", disse Makiej, citado pela agência bielorrussa.